Garlaschelli: «Curioso di vedere Sarri. E su Luis Alberto e Anderson...»

Garlaschelli ha detto la sua a 360 gradi sulla nuova Lazio che sta nascendo sotto le Tre Cime di Lavaredo: le sue parole

Garlaschelli, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha analizzato la situazione in casa Lazio, soffermandosi su varie tematiche.

SARRI – «Sono curioso di vedere cosa potrà fare. Col Napoli ha svolto un gran lavoro, con la Juve ha avuto qualche difficoltà in più e ora spero di vederlo bene con la Lazio»

LUIS ALBERTO E FELIPE ANDERSON – «Lo spagnolo non si è comportato bene e se non vuol restare vada via. E’ un giovanotto che anche l’anno scorso si era lamentato in qualche circostanza. Non lo conosco ma ripeto se non vuol rimanere è giusto darlo via. Felipe Anderson? Mi è sempre piaciuto, è bravo. Le minestre riscaldate di solito non le gradisco e negli ultimi anni non ha fatto granché. Spero comunque che faccia bene, è un giocatore interessante».

OBIETTIVI – «Evidentemente la priorità è la Champions, il massimo è quello, non credo che lo scudetto sia possibile. Ma staremo a vedere cosa potranno fare le altre sul mercato».