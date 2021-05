Roberto Cravero ha detto la sua sul futuro di Simone Inzaghi e della panchina della Lazio: queste le sue dichiarazioni

L’ex calciatore della Lazio Roberto Cravero ha parlato del futuro di Simone Inzaghi, che sta tenendo banco in casa biancoceleste. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Lasciarsi dopo una marcia trionfante, visto che in questi 5 anni ha fatto miracoli, potrebbe far bene a tutti e due. Potrebbe aiutare a trovare nuovi stimoli e a riorganizzarsi. Per me Simone ha fatto il suo tempo a Roma, ma non lo dico con senso negativo. Ci ha fatto vedere che le sue squadre sanno divertire. Sicuramente ha fatto un capolavoro. Ringiovanimento? La domanda è legata all’allenatore. Con Inzaghi credo che andrebbe avanti questo andazzo, mentre con un altro magari potrebbe esserci la volontà di ringiovanire e di fare cambiamenti».