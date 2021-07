Caso: «Luis Alberto fondamentale per la Lazio. E su Sarri...»

L’ex allenatore della Lazio Mimmo Caso ha detto la sua sull’approdo di Maurizio Sarri e sul caso Luis Alberto

L’ex allenatore della Lazio Mimmo Caso ha detto la sua sull’approdo di Maurizio Sarri e sul caso Luis Alberto. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb.

SARRI – «Lui ha dimostrato di avere idee importanti, porta avanti un calcio propositivo e se riesce ad entrare in sintonia con la squadra facendo assimilare le sue idee ci sarà da divertirsi. Con Inzaghi sono stati disputati bei campionati, ora ci sarà da confermarsi con un modo di giocare diverso».

LUIS ALBERTO – «Sicuramente è una situazione non facile da giudicare. Credo siano intervenute situazioni esterne, forse il giocatore è stato richiesto dal suo ex allenatore, sono cose che succedono nel calcio. Ma penso che tutto possa essere ricompattato, la Lazio non si può privare di un giocatore così importante».