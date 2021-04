Casiraghi: «Il Milan mi ha sempre portato molto bene»

Gigi Casiraghi ha parlato alla vigilia della sfida tra Lazio e Milan, facendo un vero e proprio tuffo nel passato

Gigi Casiraghi ha senza alcun dubbio tanti ricordi legati al Milan. Ricordi che sono venuti fuori nell’intervista contenuta nel match program della società biancoceleste, pubblicato in vista del match contro i rossoneri. Queste le sue parole.

PASSATO – «Il Milan mi ha sempre portato molto bene. Ai rossoneri ho segnato molti gol, sia con la maglia della Lazio che con quella della Juventus. Quello che ricordo con più piacere è il gol nel 3-0 del 1997. Quello è stato uno dei più belli della mia carriera. Sfruttai un cross di Rambaudi, segnando con una semirovesciata al volo. La palla andò in rete dopo aver colpito entrambi i pali».

FINALE – «Ovviamente non posso dimenticare la finale di Coppa Italia del 1998. Una vittoria arrivata dopo un’incredibile rimonta. Una gioia per me, per la squadra e per i tifosi».