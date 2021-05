Altobelli: «Non mi è andata giù una cosa di Simone Inzaghi»

Alessandro Altobelli ha parlato a Rai Radio 2 dell’addio di Inzaghi alla Lazio e del suo approdo all’Inter

Alessandro Altobelli ha parlato a Rai Radio 2 dell’addio di Conte e dell’arrivo di Simone Inzaghi. Le sue parole.

CONTE – «Conte? Ci sono rimasto molto male del suo addio. Evidentemente non gli hanno dato le garanzie giuste per rimanere. Ma non ho capito la buonuscita da 7,5 milioni di euro. Conte aveva un contratto ancora per un anno se non gli piace la cosa, se ne va e basta. Senza buona uscita. Non ho capito come si faccia a dare una cifra del genere a chi ha deciso di andarsene».

INZAGHI – «Benissimo nella Lazio: mi piaceva per come giocava e per i risultati. Posso dire che mi è scaduto quando ho sentito che ha trovato l’accordo con Lotito e poi ha firmato per l’Inter? A me piacciono le persone serie che mantengono la parola. Non mi è andata giù questa cosa».