Agostinelli: «Felipe Anderson un grande colpo. E su Luis Alberto...»

Agostinelli, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha commentato il mercato della Lazio, soffermandosi sull’arrivo di Felipe Anderson. Ma non solo: queste le sue parole.

NUOVI ACQUISTI – «Anderson e Hysaj? Per me due grandi acquisti. Hysaj è un usato sicuro, un uomo da campionato che gioca su entrambe le corsie, Felipe è tra i 5 talenti più importanti in assoluto della Lazio, è un giocatore che se Sarri lo recupera e gli dà continuità è il più grosso acquisto della Lazio. Ripeto, è un talento ma non ha la continuità da top player».

LUIS ALBERTO – «Non so bene come stiano i fatti. Di sicuro i più forti della Lazio possono esser richiesti anche dal tecnico dell’anno passato, Inzaghi»