Agostinelli: «Con Maurizio Sarri la Lazio sarà protagonista»

Andrea Agostinelli, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha parlato dei cambi di panchina delle due squadre romane. Queste le sue parole:

«A Mourinho chiederei di entrare in Champions. Se non ci arriva, è senza dubbio una delusione. E la stessa cosa chiederei a Sarri, perché credo che lo chieda anche Lotito. Il risultato finale deve essere quello: Roma e Lazio devono andare in Champions. Non possono restar fuori un altro anno. La Lazio in 4-5 anni ha tenuto lo stesso tecnico. Le motivazioni della rosa sono esaltate da un tecnico nuovo, quindi servono cambi ragionati. Se fosse rimasto Inzaghi sarebbero serviti parecchi cambi. Credo che Sarri può dare il suo contributo in una rosa competitiva, ma che doveva essere rimotivata. Ora servono 3-4 cambi mirati. Io la vedo protagonista la Lazio».