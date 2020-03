Parma Spal, Petagna regala la prima vittoria a Di Biagio

Nonostante lo slittamento dell’inizio del match allo stadio Tardini, i ferraresi regalano i primi tre punti al loro allenatore

Primo recupero della giornata, in programma alle 12:30 ma iniziato con 75 minuti di ritardo vista l’incertezza sul far continuare il campionato o meno per via dell’emergenza Coronavirus. Il confronto fra la Lega Serie A, FIGC e governo ha portato alla decisione di giocare e il match di Parma finisce in favore della squadra di Di Biagio. A regalare la prima vittoria al mister romano ci pensa Petagna che segna dal dischetto il gol vittoria. Questa sconfitta porta la squadra di D’Aversa sempre più lontana dalla zona europea.