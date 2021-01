Fabio Liverani temporaneamente confermato sulla panchina del Parma. Ultima chance contro l’Atalanta il 6 gennaio

Fabio Liverani verso la conferma momentanea. Come spiega Sky Sport, il tecnico sarà confermato e gli sarà data un’altra possibilità mercoledì contro l’Atalanta. La riunione tra il presidente Krause e la dirigenza gialloblù ha portato a questa decisione.

Contro la Dea, dunque, ultima possibilità per il coach: contro la Lazio potrebbe non esserci lui in panchina.