Parma Lazio, settore ospiti completamente esaurito per il match

Parma Lazio, sarà una marea biancoazzurra quella che occuperà il settore ospiti dello stadio Tardini in vista del match

Sarà una domenica a tinte biancocelesti. Importantissima la gara di Parma di questo pomeriggio per continuare il sogno biancoceleste. La Lazio non sarà sola anzi.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti per la gara sono stati staccati ben 3.800 biglietti, ovvero la capienza totale del settore ospiti del Tardini. Insomma undici giocatori saranno in campo, un popolo intero sugli spalti.