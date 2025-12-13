Parma Lazio, le probabili formazioni del Tardini: ecco le possibili scelte di Sarri, i dettagli

Parma Lazio, ecco le probabili formazioni per la sfida del Tardini: le possibili scelte del tecnico Sarri, le ultime



Dopo il pareggio contro il Bologna, la Lazio è pronta a volare al Tardini per affrontare il Parma di Cuesta. Quella di oggi sarà l’ultima gara a disposizione di Dia e Dele-Bashiru prima della partenza per la Coppa d’Africa del 15 dicembre. Sarri, oltre agli esclusi Hysaj e Gigot, dovrà rinunciare anche a Gila, fermato dal giudice sportivo per una giornata. Di conseguenza cambierà la coppia dei centrali: Patric è favorito su Provstgaard per affiancare Romagnoli davanti a Provedel.

Sulle fasce si va verso il ritorno dal primo minuto di Pellegrini a sinistra, con Nuno Tavares destinato alla panchina, mentre a destra è confermato Marusic. A centrocampo rientra Cataldi, pronto a riprendersi la regia con Guendouzi e Basic nel ruolo di mezzali. Rovella resta indisponibile e tornerà soltanto a gennaio.

In attacco Sarri dovrà fare a meno di Isaksen, fermato da una lesione di basso grado all’adduttore. Al suo posto sarà Cancellieri a completare il tridente offensivo insieme a Castellanos e Zaccagni, con l’obiettivo di dare continuità ai segnali positivi visti nelle ultime uscite.

PARMA (3-5-2): Corvi; Trabucchi, Valenti, Delprato; Britschgi, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All.: Cuesta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.

