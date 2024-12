Parma Lazio, Liverani: «Sarà una partita diversa rispetto a giovedì, loro hanno un’identità precisa e tanti giocatori di talento»

Parma Lazio, le parole di Fabio Liverani, ex tecnico biancoceleste, sulla partita di domani allo stadio Tardini

Fabrizio Liverani, ospite di RadioSei, ha presentato la partita di domani Parma Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Sarà una partita molto diversa rispetto a quella di giovedì per la Lazio. Il Parma è una squadra a cui piace ribattere colpo su colpo e giocare a viso aperto. Hanno un’identità precisa che però lascerà sicuramente degli spazi in contropiede in favore dei biancocelesti. Hanno tanti giocatori che accompagnano sopra palla. Man, Bonny, a me piace moltissimo Sohm, Pecchia lo utilizza sia dietro la punta che nei due interni di centrocampo e riesce a fornire ottime prestazioni. Bernabé out è una bella notizia per la Lazio. Man e Mihaila, se giocheranno, sono giocatori rapidi, veloci, bravi nell’uno contro uno, poi c’è Bonny che fa gol e fa giocare bene gli altri, hanno qualità e idee in fase offensiva. Dietro però concedono, un po’ per struttura fisica. Hanno giocatori bravi ma poca fisicità in area di rigore, però Suzuki è bravo. Una squadra con cui fare attenzione, se la Lazio è paziente e si lascia attaccare può anche fare male».