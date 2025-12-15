 Parma Lazio, infortunio Delprato: ecco l'esito degli esami del calciatore! Le condizioni
Delprato
Delprato

Parma Lazio, infortunio Delprato: ecco l’esito degli esami del capitano dei ducali! Le condizioni del difensore

La serata amara del Parma contro la Lazio, culminata con una sconfitta nonostante la doppia superiorità numerica, è stata aggravata dall’infortunio di Enrico Delprato. Il capitano emiliano è stato infatti costretto a lasciare il campo all’intervallo a causa di un problema muscolare che ha immediatamente fatto scattare l’allarme nello staff tecnico.

Delprato ha accusato un fastidio alla coscia destra durante il primo tempo, un dolore tale da impedirgli di rientrare in campo per la ripresa. Al suo posto, l’allenatore Cuesta ha inserito Troilo per completare la linea difensiva a quattro.

Nella giornata di lunedì 15 dicembre, il difensore si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente, con lo staff medico che punta a recuperarlo in vista dell’ultima partita del 2025.

L’obiettivo è averlo a disposizione per il match del 27 dicembre, quando il Parma affronterà al Tardini una Fiorentina in piena crisi, ultima in classifica nonostante il recente cambio in panchina da Pioli a Vanoli.

Il Parma spera di ritrovare presto il suo capitano, fondamentale per equilibrio, leadership e solidità difensiva in un momento cruciale della stagione.

