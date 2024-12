Parma Lazio, giallo pesante per Rovella: era diffidato e salterà il Napoli

Parma Lazio, intervento ingenuo in mezzo al campo di Nicolò Rovella. Ammonito il centrocampista biancoceleste, il quale salterà il Napoli

Prima l’eurogol annullato, poi l’errore sul vantaggio del Parma ed al 30′ il pesante cartellino giallo per Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio era diffidato e salterà la prossima contro il Napoli.

Il calciatore di Baroni è stato ammonito per un ingenuo fallo a centrocampo. Dunque, assenza pesantissima per i biancocelesti in vista del big match di campionato in programma domenica 8 dicembre alle 20:45.