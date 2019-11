Parma, la gioia dell’ex laziale Sprocati: «Sono felicissimo per questo gol»

L’ex laziale ora al Parma, Mattia Sprocati, ha scritto un post su Instagram, per esternare la sua gioia per il gol alla Roma

Tanti laziali nemmeno ricordavano il suo passaggio dalle parti di Formello, almeno fino a ieri sera. Poi il gol alla Roma, che gli ha regalato notorietà e apprezzamenti della sua ex tifoseria. Mattia Sprocati, dopo il suo primo gol in A, proprio alla Lazio nella passata stagione, colpisce anche la squadra giallorossa. L’ex biancoceleste ha scritto un post breve su Instagram per raccontare le sue emozioni: «Felicissimo per la vittoria e per il primo goal di questo campionato!».