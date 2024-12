Parma, i convocati di Pecchia in vista della partita di domani con la Lazio: la lista

Parma, alla vigilia della partita casalinga con i biancocelesti il tecnico ha reso nota la lista dei convocati: i dettagli

Archiviata la deludente serata con il Ludogorets, per la Lazio è già tempo di concentrarsi sul campionato che non attende e vuole ulteriori risposte dalla squadra biancoceleste, se quest’ultima vuole rimanere ai vertici della classifica. Di fronte domani pomeriggio, avrà il Parma anch’esso bisognoso di punti per la zona calda della classifica, e Pecchia in attesa di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione ha reso nota la lista dei convocati, in cui risulta esserci l’ex Cancellieri

Portieri: Chichizola, Corvi, Suzuki

Difensori: Balogh, Coulibaly, Delprato, Di Chiara, Leoni, Valenti, Valeri

Centrocampisti: Camara, Estévez, Hainaut, Hernani Jr, Keita, Sohm

Attaccanti: Almqvist, Benedyczak, Bonny, Cancellieri, Charpentier, Haj, Man, Mihaila