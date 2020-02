Parma, D’Aversa può sorridere: si rivedono Cornelius e Kulusevski

Parma, importanti rientri per il mister D’Aversa che potrà contare sui due in vista del match contro la Lazio di domenica 9 alle 18

Buone notizie in casa Parma: Cornelius e Kulusevski tornano disponibili per mister D’Aversa in vista del match contro la Lazio di Inzaghi. I due sono tornati ad allenarsi normalmente con i compagni. Oltre a loro sono tornati a disposizione Gagliolo e Scozzarella mentre non saranno disponibili Inglese, Sepe e Adorante. La sfida del Tardini si fa sempre più infuocata e sarà fondamentale per entrambe le parti racimolare punti.