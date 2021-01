Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa dopo il pari col Sassuolo

Il tecnico del Parma D’Aversa ha parlato a DAZN al termine di Sassuolo-Parma. Per i ducali il prossimo avversario sarà la Lazio negli ottavi di Coppa Italia.

«La soluzione è semplice, prima arrivano i rinforzi sul mercato e prima se ne esce. Più tempo si aspetta e più è difficile. Kurtic? Per me non è un calciatore in uscita, fa parte del nostro progetto. La società sa di dover intervenire e dove, sono stato chiaro».