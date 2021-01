Parma, Conti è arrivato in città per le visite: le ultime verso la Coppa Italia

Andrea Conti arriva in prestito al Parma: il difensore, oggi in città, svolgerà le visite mediche e poi firmerà. E in Coppa Italia…

Il Parma si rinforza con l’arrivo di Andrea Conti. Come riporta Tuttomercatoweb, il difensore che arriverà in prestito dal Milan, è appena giunto in città per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto con il club.

Il giocatore, che diventerà dei ducali in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza, potrebbe essere convocato anche per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio.