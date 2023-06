Parisi, parla l’ex allenatore: «Lo vedrei molto bene alla Lazio di Sarri»

Parisi, ai microfoni di Sportitalia ha parlato l’ex allenatore del giovane empolese accostato in questa sessione di mercato alla Lazio

PARISI – In quale contesto lo vedrei meglio? Parlo da allenatore e non da tifoso. Se devo rispondere, dico che farebbe molto bene da esterno nel 3-5-2 della Juve, così come nella Lazio di Sarri. Cosa mi ha confidato? Mi ha detto alcuni giorni fa che le proposte che ha ricevuto finora sono state solo verbali, ancora nessuna società ha gli ha formulato una offerta ufficiale