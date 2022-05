Parisi Lazio, il Napoli si inserisce nella corsa al terzino: le ultime

Calciomercato Lazio: i biancocelesti seguono Parisi nel ruolo di terzino sinistro, ma sul calciatore ci sarebbe forte anche il Napoli

Tra i nomi fatti da Maurizio Sarri per migliorare la rosa della Lazio per la prossima stagione c’è anche quello di Fabio Parisi, promettente terzino sinistro in forza all’Empoli. Sul calciatore, però, come riportato da Tuttosport si sarebbe inserito con vigore il Napoli.

Il presidente dei partenopei De Laurentiis avrebbe già avuto un contatto ufficiale col patron dell’Empoli Corsi e sarebbe ora pronto a bruciare la concorrenza della Lazio.