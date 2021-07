Gualtieri: «Recuperare il Flaminio una grande opportunità» – FOTO

Il candidato sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato del possibile recupero dello stadio Flaminio: le sue parole

La questione stadio Flaminio continua a tenere banco. Dopo le parole del vicepresidente del Consiglio regionale, arriva anche l’opinione del candidato sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che si è espresso attraverso alcune storie Instagram. Queste le sue parole:

«Il centrosinistra è stato il primo a proporre alla Lazio l’ipotesi del Flaminio ai tempi di Veltroni, quindi non vedo motivi per cui non si possa provare a ripercorrere questa strada. Stiamo parlando di una struttura storica, e di un bene di proprietà del comune, che da anni è in stato di abbandono e di degrado. Recuperarlo e riqualificarlo sarebbe una grande opportunità non solo per la Lazio e i suoi tifosi, ma per tutta la città. Bisogna sedersi intorno a un tavolo, parlarne con la società seriamente, con competenza, esaminare tutti i problemi e gli ostacoli: io penso che possano essere superati».