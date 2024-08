Parigi 2024, doppio oro per gli azzurri nel tennis grazie alla Errani e Paolini!

Parigi 2024, altra medaglia d’oro nel Tennis grazie al duo formato dalla Errani e dalla Paolini facendo sorridere cosi il medagliere azzurro

Prosegue alla grande la spedizione olimpionica a Parigi 2024 per l’Italia. Gli azzurri infatti conquistano un altra medaglia d’oro grazie alla coppia femminile formata da Sara Errani e dalla Paolini, le quali hanno battuto la coppia russa formata da Andreeva-Shnaider. Le azzurre, battute nel primo set per 2-6, vincono il secondo per 6-1 e poi ottengono il successo al super tie-break per 10-7.