Paredes su Lazio Roma: «E’ una partita speciale come Boca River, ed ecco come si vince un match del genere»

Paredes, il calciatore argentino rilascia alcune dichiarazioni in vista della stracittadina contro la Lazio: ecco cos ha detto a riguardo

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato Leandro Paredes, il quale rilascia a pochi giorni dalla stracittadina della Roma con la Lazio, rilascia alcune considerazioni a riguardo. Ecco cos ha detto sul match con i biancocelesti

PAROLE – Sappiamo quanto vale per la città, per il club, per la classifica e per i tifosi. Sicuramente mi ricorda Boca Juniors – River Plate, anche per come lo vive la gente, è molto simile a quello. Ci tengo molto a questa sfida, sarà una gara difficile, ma anche molto bella da giocare”

COME SI VINCE – Come abbiamo vinto gli altri: giocando bene, con mentalità e un po’ di furbizia che abbiamo avuto sempre in questo tipo di partite

ROMA IN CHAMPIONS – Ci proveremo fino alla fine, ma per riuscirci dovremo dare il 110%, davanti abbiamo delle squadre fortissime. E daremo il massimo anche per vincere gli scontri diretti, che possono essere decisivi

RANIERI – Per me la fiducia di un allenatore è la cosa più importante. E in quel momento lì, con il mister appena arrivato, ne avevo davvero bisogno. Quelle parole mi hanno dato la forza di andare avanti