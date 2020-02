Scudetto, Pardo: «L’Inter non è una squadra dominante come la Lazio»

Pieluigi Pardo ha detto la sua sul momento che sta vivendo l’Inter, facendo un paragone con la Lazio di Inzaghi

Intervenuto a Radio 24, durante la trasmissione «Tutti convocati», Pierluigi Pardo ha analizzato la sconfitta dell’Inter subita per mano del Napoli in Coppa Italia. Durante l’analisi, il giornalista ha fatto riferimento anche alla Lazio di Inzaghi, ecco le sue parole:

«Campanello d’allarme per l’Inter? Non lo so, credo che in questo momento i nerazzurri vincano le partite con una certa fatica, non sono una squadra dominante. La Lazio lo è spesso, la Juve ogni tanto. Il peso della partita con la Lazio può avere influito inconsciamente sulla sconfitta di ieri».