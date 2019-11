Paparesta: «Var? Non a tutti piace il confronto ma il tempo darà i suoi frutti»

Paparesta, le parole dell’ex arbitro in merito al Var e all’introduzione delle nuove regole sul fallo di mano

L’ex arbitro Gianluca Paparesta è intervenuto in esclusiva ai microfoni di gonfialarete.com parlando del Var e anche delle nuove regole introdotte sul fallo di mano.

«Penso che gli arbitri non si siano ancora abituati del tutto alla presenza del supporto tecnologico. Non a tutti piace il confronto con il Var, che può sconfessare una decisione presa pochi secondi prima. E’ una questione di tempo, poi i risultati miglioreranno. Per il momento mi concentro soprattutto sugli aspetti positivi. Grazie al Var sono state eliminate tutte le sviste sui fuorigioco. Si tratta di un dato fondamentale, perché in passato sono stati annullati gol validi o sono state convalidate reti realizzate da calciatori in off side, senza la possibilità di poter essere aiutati nelle valutazioni. Adesso questa possibilità c’è. Parlando poi dell’avvento della tecnologia in generale, adesso i gol fantasma non esistono più. In passato, invece, è capitato di rammaricarsi per non aver concesso una rete valida, perché non c’era stata la possibilità di appurare che il pallone avesse oltrepassato la linea di porta».

NUOVE REGOLE – «Purtroppo non si è avuto il coraggio di portare avanti sino alla fine il principio per cui la nuova regola sui falli di mano sia stata introdotta. La nuova norma si prefiggeva di rendere la valutazione oggettiva e invece si è tornati all’interpretazione del regolamento. Questo succede anche perché l’Aia non si è ancora aperta al dialogo con i media. In un mondo dove la tecnologia è presente in ogni aspetto della nostra vita e dove si comunica attraverso i social è impensabile che gli arbitri restino ancorati a vecchi retaggi del passato. Spero che quanto prima possano spiegare le decisioni prese durante le partite. Servirebbe a smorzare sul nascere tutte le polemiche».