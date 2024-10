Paparelli, il bellissimo gesto degli ultras della Lazio in ricordo del tifoso biancoceleste – VIDEO

Paparelli, in occasione dell’anniversario della tragica scomparsa del tifoso biancoceleste gli ultras gli dedicano un bellissimo omaggio in suo onore

Nella storia della Lazio c’è una ferita che a distanza di anni ancora sanguina, ed è quella della morte di Vincenzo Paparelli tifoso biancoceleste, deceduto allo stadio in occasione di un derby. A distanza di 45 anni da quel tragico pomeriggio dell’Olimpico, in suo onore come giusto che sia i tifosi della Lazio ovvero gli ultras gli dedicano un doveroso e giusto omaggio vicino alla curva Nord dello stadio Olimpico