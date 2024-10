Paparelli, De Grandis sul figlio Gabriele: «Rappresenta una forza»

Paparelli è nella memoria di tutti i tifosi della Lazio e degli addetti ai lavori. Questo è anche il caso di De Grandis che era presente in quel 28 ottobre 1979

Stefano De Grandis, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha parlato della Lazio di Baroni, della Serie A attuale e non solo. Ha speso infatti un pensiero per Vincenzo Paparelli e suo figlio Gabriele. Queste le parole del giornalista di Sky Sport:

VINCENZO PAPARELLI – «Io ero allo stadio quel giorno. Ci penso spesso a lui e a quello che è successo, non ce la faccio a non soffrire. Il figlio Gabriele rappresenta una forza caratteriale che io non ho. Rispetto a certe cose io faccio fatica, da parte mia c’è grande stima».