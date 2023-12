Papà Inzaghi sicuro: «Simone alla Lazio era troppo amico dei giocatori». Le dichiarazioni sull’ex tecnico biancoceleste

Giancarlo Inzaghi, padre di Simone, ha parlato così del figlio (ex tecnico della Lazio) a La Gazzetta dello Sport.

Le sue parole: «Non c’è più nulla che lo scomponga in partita o in allenamento. Se si fa male qualcuno, trova la soluzione, come è accaduto a Napoli. Alla Lazio forse era un po’ troppo amico dei giocatori, anche perché quello era stato il suo ambiente per tanti anni. All’Inter ha saputo instaurare il rapporto ideale che deve esserci tra un allenatore e i suoi calciatori».