Paolo Jarre (dottore Fagioli): «Altri casi come il suo? Secondo me sì, vi spiego»

Paolo Jarre, dottore di Fagioli, è convinto che in Serie A siano almeno 40 i giocatori con lo stesso problema del centrocampista della Juve

Il dottor Paolo Jarre è lo specialista che cura la dipendenza dal gioco d’azzardo di Nicolò Fagioli. Questa la sua intervista al Corriere dello Sport: altri casi oltre il suo in Serie A?

PROBLEMA GENERALE – «Credo di sì. Il problema del gioco d’azzardo riguarda dall’1 al 3% della popolazione. In Serie A ci sono circa 500 calciatori, quindi coinvolgerebbe dai 5 ai 15 atleti. Siccome poi sono maschi, giovani, con tanti soldi, tanto tempo libero e in media hanno un basso livello d’istruzione, quell’1-3% va moltiplicato almeno per 3. Per me il problema riguarda almeno 40 calciatori di A» .

