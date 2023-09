Di Canio a sorpresa: «Lazio seconda lo scorso anno? Merito dell’assenza di Immobile»

Paolo Di Canio, bandiera della Lazio, ha espresso un parere particolare sul secondo posto dei biancocelesti nella scorsa stagione

Intervenuto a Sky, Paolo Di Canio ha dichiarato:

«Da due anni la Lazio doveva pescare sul mercato qualcosa di alternativo a Ciro Immobile. Si invecchia tutti: non è detto che non possa giocare, ma prima faceva 36-37 partite. Non punto il dito contro di lui ma la Lazio lo scorso anno arriva seconda perché Immobile per 5-6 mesi è fuori e al suo posto gioca un calciatore funzionale al gioco di Sarri. Tanti infortuni, l'età che avanza e poi questo sistema di gioco che non lo aiuta e poi perdi qualche energia negli anni. Difficile che questo giocatore possa rimanere così importante, ma una punta importante andava presa e invece Castellanos è un ragazzo. Serviva qualcosa di diverso