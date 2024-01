Di Canio attacca la Roma: «Di nuovo in silenzio stampa. Va fatto qualcosa»

Paolo Di Canio, bandiera della Lazio, ha duramente criticato la decisione della Roma di entrare di nuovo in silenzio stampa

Ospite a Sky, Paolo Di Canio, bandiera della Lazio, ha commentato così la decisione della Roma di entrare in silenzio stampa dopo il pari con l’Atalanta:

«Senza polemica, ma la faccio. Oggi tocca a Mourinho che è un habitué, ma è successo spesso quest’anno che gli allenatori non si siano presentati davanti alla stampa quando le cose non vanno bene. Non è un attacco alla Roma, ma qualcuno deve fare qualcosa perché è una brutta abitudine. Non dico che li si debba obbligare, ma dovrebbe essere un obbligo. Quest’anno abbiamo parlato poco di calcio».