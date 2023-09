Di Canio consiglia Sarri: «In attacco deve mettere lui! E Immobile...»

Paolo Di Canio, bandiera della Lazio, ha dato un consiglio ironico a Maurizio Sarri per quanto riguarda l’attacco: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Paolo Di Canio ha dichiarato:

«Provedel è stato il miglior attaccante della Lazio, ha colpito il pallone da attaccante. Do un consiglio a Sarri: la punta per far respirare Immobile ce l’hai ed è il portiere. E prima aveva fatto una parata bellissima. Immobile? A tu per tu col portiere ha calciato col piattino di chi non è sereno, si deve liberare e trovare il gol, non ha più la capacità di scattare sempre con energia, forza e lucidità ma 15-20 gol in Serie A può ancora farli. Si deve sbloccare, ha avuto una grande occasione e l’ha sbagliata».