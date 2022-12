De Paola: «Mihajlovic? Con lui rapporto umano straordinario»

Paolo De Paola, noto giornalista, ha ricordato il grande rapporto avuto con Sinisa Mihajlovic: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Paolo De Paola ha ricordato così Sinisa Mihajlovic:

«Con Sinisa ho avuto un bellissimo rapporto, ma mi piace raccontare la verità anche in momenti tristi e far emergere il carattere di alcune persone. Mi piaceva discutere di calcio con Mihajlovic, ci parlavo spesso di notte anche quando ero direttore di Tuttosport quando allenava il Torino. Mi raccontava il suo rammarico per una squadra che doveva essere diversa rispetto a quella che fu costruita, il suo rapporto con Cairo e Petrachi. Abbiamo avuto anche un chiarimento molto maschio. È stato un rapporto umano meraviglioso. A me è rimasta impressa una sua frase, relativa a Belotti e alle pressioni della fascia da capitano. Disse che subisce pressioni chi non riesce ad arrivare a fine mese. Ha messo in luce la narrativa sbagliata che c’è in questo mondo, un mondo privilegiato dove le pressioni sono altre».