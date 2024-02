De Paola stupito dalla Lazio: «Partita della svolta col Bayern, sul percorso in Champions penso che...»

Paolo De Paola, noto giornalista, ha commentato la vittoria della Lazio sul Bayern Monaco in Champions League: le dichiarazioni

Ospite a TMW RADIO, Paolo De Paola ha parlato in questi termini di Lazio-Bayern Monaco:

PAROLE – «E’ stata la partita perfetta. E’ la partita che riabilita una stagione intera. Si vedeva la squadra in campo, le motivazioni, dall’altra parte c’era un Bayern in crisi, però è una partita della svolta per la Lazio, che può dire la cosa sua anche in Champions».