De Paola «Il VAR non deve intervenire per dare rigorini»

Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato l’utilizzo del VAR in questa stagione: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato in questi termini del VAR:

«Per far cambiare idea all’arbitro deve esserci un errore madornale, altrimenti non deve accadere. Chi è in campo ha la misura e il peso dell’intervento che chi è dietro al monitor non potrà mai avere. Poi ti cascano le braccia quando nessuno dei due arbitri vede un contatto, infatti l’errore di Belotti è stato riconosciuto. Ma il Var non può intervenire per assegnare rigorini: bisogna rivedere la regola del mettere il piede davanti per ingannare l’arbitro. Mi appello anche al buon senso dei giocatori: basta simulazioni».