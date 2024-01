Casarin bocca il VAR: «Crea solo confusione. Penso questo»

Paolo Casarin, ex arbitro, ha criticato fortemente il VAR e il suo utilizzo da parte degli arbitri: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1, Paolo Casarin ha dichiarato:

PAROLE – «Sarebbe interessante parlare con i due arbitri. Fabbri era ben posizionato ma non è intervenuto, mentre Nasca al Var avrebbe dovuto richiamare il collega di fronte a un chiaro e oggettivo errore. Gli arbitri stanno vivendo un periodo di confusione e il Var sta complicando le cose invece di semplificarle. Bisogna tornare a un discorso semplice: l’arbitro può sbagliare o non vedere, ma il Var, che ha più informazioni a disposizione, non può fare finta di niente. Poi l’arbitro deve prendere in considerazione questa eventuale correzione e decidere. Non sta succedendo, sembra che ognuno si faccia gli affari suoi. Bisogna ridare all’arbitro la possibilità di rivedere. Deve esserci meno presunzione».