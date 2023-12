Casarin sul VAR: «Non si torna indietro ma una cosa va evitata»

Paolo Casarin, ex arbitro, ha parlato dell’utilizzo del VAR e del suo sviluppo futuro: c’è un errore che non va commesso

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Casarin ha parlato così del VAR:

IL VAR – «Col Var non si torna più indietro. Perché la squadra arbitrale tutta deve far sì che nulla resti impunito. Il Var inizialmente aveva quattro voci, oggi sono venti pagine di roba, per dire: si evolve il calcio e la velocità, si deve evolvere il resto di conseguenza. L’obiettivo è quello di togliere gli errori e le situazioni non viste dall’arbitro in campo: ma attenzione, se un giocatore arriva ai 100 orari o ai 15 è diverso, e lì deve restare sempre la valutazione di chi è in campo. Sennò diventa il video a imperare».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE