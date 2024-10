Paolo Bonolis: «La Lazio? Mi sta stupendo. Tavares mi ricorda Maicon»

Le parole del noto conduttore, Paolo Bonolis, sulla squadra di Baroni e sui suoi nuovi acquisti

Intervenuto ai microfoni di Radiosei il presentatore tv Paolo Bonolis ha detto la sua sulla Lazio di Baroni in vista della ripresa del campionato.

PAROLE– «La Lazio? Mi sta stupendo al punto che ho preso al fantacalcio Lazzari e Dia. Io in quest’ultimo ho sempre creduto, mi è sempre piaciuto. Ha sempre fatto il suo, lo scorso anno era mortificato dalla situazione. La Lazio è aggressiva, ha voglia, si diverte e si vede. È una squadra rognosa e se non ha cali di tensione può fare bene. Tavares mi ricorda il Maicon che avevamo noi sulla destra. Quando parte sembra sempre che sta per cadere, ma poi resta in piedi (ride, ndr) ».