Bonolis: «La Lazio gioca per un posto in Champions, non capisco una cosa della Juve»

Paolo Bonolis, noto conduttore e tifoso dell’Inter, ha parlato della corsa Champions: Lazio e Inter in piena corsa

Intervistato da Radio Fuori Campo, Paolo Bonolis ha parlato così della corsa Champions e della Juventus:

«Il derby? Sto particolarmente bene, è stata una partita vinta sotto tutti gli aspetti. E’ tutto lieto, fino ad ora. Non capisco cosa sia successo al Milan, da quando è tornato dal Mondiale si è sgonfiato, è abbastanza imbarazzante. In campionato concorriamo per un posto in Champions League; lo stesso discorso vale per la Roma, la Lazio ed il Milan. Onestamente per compromettere la lotta Scudetto il Napoli dovrebbe perdere troppe partite e le altre dovrebbero vincerle tutte senza perdere mai. Insomma, diventa complicato. Aritmeticamente è ancora possibile, ma altamente improbabile. Do un 2% di possibilità ai nerazzurri di vincere questo Scudetto, o qualcosa del genere. Non capisco perché la Juventus possa giocare in Coppa Italia. Io mi domando: se quello che ci hanno detto è corrisposto in federazione ad una squalifica di 15 punti alla Juve, se, secondo le carte, i bianconeri avrebbero falsato il campionato, allora perché possono giocare la Coppa Italia? Non l’ho capita, questa cosa: se hanno falsato la stagione da una parte, perché non lo hanno fatto anche dall’altra? La squadra è la stessa, la stagione è la stessa e la federazione è sempre la Federcalcio Italiana. Io non capisco. Non lo dice nessuno. Parliamo di una competizione che ti può far vincere un trofeo e far partecipare ad una Supercoppa».