Paola Ferrari contro Diletta Leotta: «Mi auguro che mia figlia non diventi come lei»

Paola Ferrari, la giornalista Rai critica con parole pesanti la conduttrice Dazn rilasciando a riguardo queste dichiarazioni

In un intervista rilasciata al Corriere della Sera, la conduttrice e giornalista Rai Paola Ferrari si esprime con parole forti e dure nei confronti di Diletta Leotta. Ecco cosa ha dichiarato.

DILETTA LEOTTA – È molto brava e porta introiti pubblicitari. Però se mi chiede se vorrei che mia figlia Virginia fosse come lei, allora le rispondo di no. Oggi va di moda rivendicare la propria libertà mostrandosi senza vestiti: il tempo di Mary Quant è passato. Nobilitare il nudo con il femminismo mi pare una meschinità: una volta non volevamo sembrare belle ma brave, ora vogliono essere prima di tutto belle, è un passo indietro