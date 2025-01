Panico: «Belayhane? E' un giocatore che mi piace molto ma secondo me Casadei...»

Panico, la vice allenatrice ha rilasciato un intervista a Radiosei esprimendo il suo parere sui due calciatori che piacciono alla Lazio

Ai microfoni di Radiosei ha parlato la vice allenatrice Patrizia Panico, la quale ha espresso il suo parere sul calciomercato della Lazio. La Panico ha parlato cosi in particolare su due calciatori che piacciono ai biancocelesti vale a dire Belayhane e Casadei

PAROLE – Belayhane mi piace molto, ma credo che Casadei sia il più funzionale tra i profili attenzionati. Non voglio arrivare a paragonarlo a Milinkovic, ma delle analogie ci sono. Ha struttura, colpi, inserimento, uno di quelli che riempie l’area di rigore. Lo ritengo il più funzionale, ma anche quello più difficile da prendere. Io l’ho seguito per due anni, dall’under 16 all’under 18. Era un ragazzo timido, silenzioso, ma con una grande personalità in campo. Uno di quelli che non si nasconde mai, si prende le responsabilità anche quando le cose non vanno nel verso giusto. Il mio consiglio ad occhi chiusi è lui