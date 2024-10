Panella: «Giordano il giocatore più importante della Lazio»

Panella, ristoratore romano e noto tifoso della Lazio, ha dichiarato qual è per lui il calciatore più forte della storia del club

Francesco Panella, ristoratore romano e noto tifoso laziali, è stato ospite di Fabio Caressa sul programma “Febbre a 90” trasmesso sul suo canale YouTube. Ha rivelato qual è secondo lui il più forte calciatore della storia della Lazio.

LA SCELTA SU GIORDANO – «Bruno Giordano per me è il giocatore più importante che abbiamo avuto. Un centravanti incredibile, un mostro. Bruno è di Trastevere come me, per me un grande amico»