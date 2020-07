Panchine Lazio, Inzaghi aggancia Zoff. Marchegiani: «Fossi la Lazio non lo farei scappare»

Luca ha Marchegiani ha commentato il record di panchine biancocelesti siglato, alla pari di Dino Zoff, da Simone Inzaghi.

Un nuovo record per Simone Inzaghi: con 202 panchine biancocelesti è diventato, alla pari di Dino Zoff, l’allenatore più longevo della storia biancoceleste. Nella prossima partita contro il Napoli diventeranno 203 e il record sarà assoluto. Nel corso della telecronaca di Lazio-Brescia, il suo ex-compagno, oggi opinionista di Sky Sport, Luca Marchegiani ha commentato cosi

«Inizialmente rimasi sorpreso dalla capacità di Simone di riuscire a calarsi nella nuova realtà, quando approdò in prima squadra. Ormai non è una sorpresa, è cresciuto insieme alla squadra anche dal punto di vista della comunicazione che è una parte importante del mestiere. Questo record aumenta il suo distacco dagli altri, se fossi la Lazio non me lo farei scappare».