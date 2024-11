Panchina Roma, Montella sarà il tecnico giallorosso la prossima stagione? Il ct della Turchia risponde cosi

Panchina Roma, il ct della Turchia accostato alla panchina giallorossa fa chiarezza sul suo futuro rilasciando queste parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Galles, Montella ha parlato anche del suo accostamento alla Roma come allenatore, che per lui sarebbe un ritorno

PAROLE – Naturalmente ci sono speculazioni. Come tutti sappiamo, ma ovviamente mi fa piacere sentirle. Questo significa che i nostri calciatori stanno facendo un ottimo lavoro e che anche l’allenatore è stato incluso nelle speculazioni. Se ricordate, un mese fa si parlava di Premier League. Questo mese si è parlato di un altro campionato, ma dobbiamo sottolinearlo: siamo una famiglia e tutti non vedono l’ora che arrivi la Nazionale e il tempo della Nazionale. Poter passare del tempo insieme, allenarsi, svilupparsi… Per poter fare tutte queste cose, tutti aspettano con ansia questi momenti. È anche molto piacevole vivere questi momenti con loro. Quando succede una cosa del genere, le prime persone con cui parlerei sono il nostro presidente e il responsabile del calcio. Per questo non mi affatico troppo in queste cose