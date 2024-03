Pancaro: «Sarri o Pioli, per chi pesa di più? La Lazio è molto distante dal quarto posto. Su Immobile titolare dico questo». Le parole dell’ex giocatore

Lazio e Milan stasera si affronteranno all’Olimpico nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Una partita delicata per entrambe, in merito, a TMW, si è espresso Pancaro. Le sue parole.

PAROLE– «Sarri o Pioli, per chi pesa di più? Per entrambi. La Lazio è molto distante dal quarto posto e se vuole avere speranze non può perdere terreno e deve vincere. E poi dopo l’ultima prestazione a Firenze serve un po’ di morale ed entusiasmo in vista del ritorno di Champions. Per Pioli va fatto un discorso a parte. Non sono d’accordo con tutte le critiche che sta ricevendo ».

SU IMMOBILE– «Immobile titolare sia col Milan sia a Monaco? Visto il momento, la Lazio deve pensare solo alla partita di stasera, non si può permettere di far riposare qualcuno per martedì. Serve vincere e con una buona prestazione. Serve la formazione migliore e se sta bene gioca Immobile ».