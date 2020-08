Pancaro: «Quello di Inzaghi un percorso da predestinato»

Giuseppe Pancaro ha parlato di Simone Inzaghi ai microfoni di Lazio Style Magazine.

In un’intervista a Lazio Style Magazine, l’ex biancoceleste ha parlato del momento di crescita della squadra di Inzaghi, soffermandosi in particolare sull’allenatore biancoceleste:

Nella tua esperienza alla Lazio hai condiviso lo spogliatoio anche con Simone Inzaghi… Immaginavi per Simone un futuro simile sulla panchina biancoceleste? In cosa ti ha sorpreso maggiormente?

«Simone ha stupito tutti, sta facendo un percorso da predestinato. Colpisce sicuramente la sua grande continuità nei risultati: non è semplice rimanere per tanti anni sulla stessa panchina in Italia, lui lo sta facendo e bisogna fargli i complimenti per questo percorso».