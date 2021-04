Pancaro su Inzaghi: «Ciclo tutt'altro che finito. Il mercato biancoceleste...»

Ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Pancaro ha parlato del futuro di Simone Inzaghi e del mercato biancoceleste

Simone Inzaghi è alle prese con il Covid, e anche a causa di questo intoppo i discorsi sul rinnovo si sono momentaneamente inceppati. Per parlare del futuro del tecnico e del tipo di mercato biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Giuseppe Pancaro.

Le sue parole: «Quella della Lazio e di Inzaghi è una bella storia, che avanti da anni. Il tecnico ha dato continuità, i risultati parlano per lui, ragion per cui non credo nel divorzio. I calciatori sono forti, non mi sembrano finiti, così come ciclo di Simone in biancoceleste. Mercato Lazio? Se non hai la forza economica dei top club servono idee e intuizioni. Credo che siano più i colpi riusciti di quelli sbagliati».