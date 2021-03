Palombi: «Vogliamo la promozione, la Morace ci trasmette grinta»

L’attaccante della Lazio Women Claudia Palombi ha parlato della stagione della squadra, decisa a tornare in Serie A

Un’altra vittoria importantissima per la Lazio Women. Le ragazze biancocelesti ieri hanno battuto per 2-0 in trasferta il Pomigliano, nello scontro diretto per la testa della classifica. Ai microfoni di Lazio Style Radio ha voluto commentare la sfida Claudia Palombi, attaccante della squadra allenata da Carolina Morace. Ecco le sue dichiarazioni.

SULLA PARTITA – «Abbiamo ripreso in mano la gara e l’abbiamo chiusa nell’ultimo quarto d’ora. È stata una vittoria di gruppo. Questo è un campionato pazzo, non ho mai disputato una stagione del genere con tutte squadre di livello, siamo 5-6 in due punti e questo ci insegna a farci trovare sempre pronte e ad approfittare delle altre squadre quando sbagliano. Il coach Morace ci ha trasmesso la voglia di vincere, da ieri mi auguro che la rotta sia quella giusta. Ora sono sette finali in cui pretendiamo sette vittorie. I recuperi saranno importanti già da giovedì quando incontreremo il Perugia. Giochiamo in casa nostra e dobbiamo sfruttare questa occasione e aspettare e vedere ciò che faranno le altre che hanno tutti scontri diretti».

SUGLI OBIETTIVI STAGIONALI – «L’aspetto su cui stiamo lavorando è sicuramente quello tattico: siamo passate dal 4-2-3-1- al 4-3-3- si vede l’impronta della Morace, giochiamo a memoria. Stiamo lavorando anche sull’aspetto mentale tutte dobbiamo essere motivate e non devono esserci cali di tensione. Ognuna di noi sa quello che deve fare. L’anno scorso ci è servito moltissimo, non avevamo obiettivi eravamo spensierate e siamo arrivate fino alla fine penalizzate solo dall’algoritmo. Quest’anno abbiamo iniziato sapendo che eravamo noi la squadra da battere e che avevamo obiettivi ben precisi, doveva essere l’anno della promozione e non abbiamo mai smesso di crederci. Ci sono state difficoltà dalle quali però abbiamo preso gli aspetti positivi».

SUGLI OBIETTIVI PERSONALI – «Spero di poter fare più gol possibili per portare la squadra in alto. Speravo di averne fatti di più a questo punto ma la stagione non è ancora conclusa. So di poter dare tanto a questa Lazio e a questa squadra».