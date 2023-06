Palombi: «C’è molto rammarico resta però un anno straordinario per noi»

Palombi, la calciatrice biancoceleste commenta la partita contro il Pomigliano rilasciando alcune dichiarazioni sui canali ufficiali del club

PAROLE – C’è rammarico, perché questa squadra è il gruppo più forte che abbiamo mai avuto negli ultimi 10 anni da quando c’è Lotito. Ci tengo a ringraziare tutti, lo staff, Monica Caprimi, il direttore Fabiani, Bianchi, il mister Grassadonia, anche quello precedente, Catini, tutti coloro che hanno lavorato per noi. È stato un anno fantastico, non coronato dal nostro sogno però da qui si deve ripartire. L’anno prossimo saremo e dovremo essere noi le protagoniste. Ce l’abbiamo messa tutta, il mister ci aveva chiesto questo e abbiamo dato l’anima. Purtroppo non è andata come volevamo ma lo dico sempre: ‘ad essere laziali si soffre’ e abbiamo sofferto fino alla fine. Ripartiremo più forti di prima.

Quello che ci ha penalizzato, oltre la gara di ritorno col Napoli, è stata la gara d’andata. Eravamo decimate, mancavano tutte e nonostante tutto abbiamo fatto una discreta partita. La parte peggiore è stata non riuscire a fare neanche un punto contro il Napoli. E quando perdi negli scontri diretti a fine campionato lo paghi. Probabilmente con un’altra formula saremmo già salite, ma ci rifaremo perché ce lo meritiamo. Ripartiremo forte, la società farà un gran lavoro come ha sempre fatto e costruirà una squadra ancora più forte. Non abbiamo mai mollato, ringrazio tutti, è stato un anno straordinario, è mancata solo la ciliegina sulla torta ma ci rifaremo il prossimo anno. Con un pizzico di fortuna in più ce l’avremmo potuta fare, il gruppo ripartirà da subito.

Grassadonia? So come funziona il calcio maschile e lui per noi è stato un valore aggiunto. È arrivato e ha preso in pugno la squadra, gestendola in maniera tecnina, tattica, fa un grande lavoro. Noi abbiamo cercato di seguirlo per quello che potevamo. Purtroppo è arrivato ad un mese dalla fine ed era difficile lavorare e mettere insieme il tutto. Però è un professionista esemplare, lo ringrazio a nome di tutta la squadra